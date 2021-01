VIDEO / Conte: “Dzeko? Quest’anno nessun capriccio. Non ho chiesto nulla alla proprietà”

Il tecnico dell’inter ha parlato in conferenza stampa della trattativa di mercato con la Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez:

“Dzeko? Io non ho chiesto niente, e iniziamo a dire questo. Se accostano Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce perchè ho sempre detto che questi saranno i giocatori fini a fine stagione, ogni volta che si accosta un giocatore all’Inter si parla di un capriccio del tecnico e ho influito poco in questo campo, di lui non parlo per rispetto suo e dei miei giocatori”.