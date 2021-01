VIDEO / Udinese-Inter, Conte: “Maresca? Deluso dai 4 minuti di recupero”

Così ha parlato Antonio Conte dopo il pareggio per 0-0 della sua Inter contro l’Udinese. Nel mirino l’arbitraggio di Maresca:

“Io e Maresca non eravamo d’accordo sui quattro minuti decretati come recupero. Pensavo che, per quello che era successo nel secondo tempo, ci fosse un recupero molto più cospicuo: sono rimasto deluso nel vedere i quattro minuti. Sta all’arbitro prendere le decisioni, nonostante non siamo d’accordo, dobbiamo accettarle. Non parlerei di nervosismo, parlerei di attaccamento, di desiderio e voglia di vincere: non vedo perché si debba parlare di nervosismo. E’ un passo indietro a livello di punti. Hai battuto una grande squadra, mentre oggi abbiamo cercato di vincere in tutti i modi ma è stato difficile. L’Atalanta era stata fermata dall’Udinese 1-1 e ha vinto col Milan 3-0: questa è una squadra che crea problematiche. Potevamo comunque vincerla, spesso dobbiamo essere più precisi e qualitativi nell’ultimo passaggio e nelle conclusioni: lì si sposta l’ago della bilancia”.