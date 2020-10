Filippo Inzaghi, ospite di Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato di Serie A. Queste le sue parole, raccolte dall’inviata di Fcinter1908.it: “La Juventus per me resta la favorita, ma l’Inter si è rinforzata molto ed ha pareggiato la forza dei bianconeri, se non si è addirittura rinforzata. La Lazio ha fatto una grande cavalcata lo scorso anno e senza lockdown avrebbe potuto vincere lo scudetto. Nei 10 è forte, ma non ha la panchina di Inter e Juve”.