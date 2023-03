Presente all'evento Amico dei Bambini 2023, Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato anche di Champions

D'Ambrosio ha parlato anche dei continui alti e bassi in campionato: "Bisogna sempre giocare per vincere, chi gioca nell'Inter sa che un pareggio è una sconfitta. Non c'è una formula matematica ma ci stiamo provando" Video dell'inviato di FCInter1908.it, Daniele Vitiello