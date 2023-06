VIDEO FCIN1908 / Darmian: “Come si ferma Haaland? Non è solo lui il City. La svolta? Penso…”

Le parole di Darmian rilasciate durante l'Open Day di Appiano Gentile in vista della finale di Champions League a Istanbul

Gara particolare per Darmian, quella contro il Manchester City "una partita speciale contro la squadra più forte del mondo, una gara che prepareremo nel migliore dei modi. Il City non è solo Haaland dovremo essere bravi e attenti in difesa non solo noi difensore ma tutta la squadra"