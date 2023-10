VIDEO FCIN1908 / Rummenigge: “Finale Champions? Ho tifato Inter. Quando è entrato Lukaku…”

Le parole di Rummenigge, riportate dall'inviato di FCInter1908.it a Trento per il Festival dello Sport Andrea Della Sala

"Prima della finale di Champions ho fatto un'intervista davanti alla Curva dell'Inter e sentivo il calore. Ho tifato Inter pur essendo amico di Guardiola avendolo avuto per 3 anni quando ero dirigente del Bayern. Sapevo cosa volesse dire per l'Inter vincere il trofeo più importante, ad un certo punto è sembrato possibile. Quando è entrato in campo Lukaku l'Inter ha preso più coraggio e ha giocato più offensivamente, ha avuto qualche chance ma è andata male. Capita, se fosse andata ai supplementari l'Inter avrebbe potuto vincere. Il City era in difficoltà nel finale di partita", le parole di Rummenigge