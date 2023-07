L'Inter continua a lavorare su Samardzic. L'obiettivo è fare spazio in rosa, e a livello di risorse, per puntare sul giocatore dell'Udinese

Lazar Samardzic è il profilo che piace di più all'Inter per completare la rosa a centrocampo. Il talentuoso giocatore dell'Udinese è in cima alla lista del ds Piero Ausilio, che lavora per fargli spazio