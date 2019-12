Alla festa di Natale dell’Inter c’era un pienone di wags. Mogli, compagne e fidanzate dei giocatori nerazzurri hanno sfilato al loro fianco sul tappeto nerazzurro della serata organizzata dalla società in una location nel centro di Milano. Eccoli in posa per i flash dei fotografi. C’era anche la moglie di mister Conte insieme alle mogli dei calciatori, da Agustina – compagna di Lautaro – fino a Enza e Allegra, moglie e compagna di D’Ambrosio e Candreva.