A giudicare dall’ultimo video pubblicato dal padre, Walter jr, figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga, promette molto bene in vista di una futura carriera calcistica. In una scuola calcio a Dubai, infatti, il giovane ha dato spettacolo, mandando al tappeto un altro ragazzo con una finta niente male. Zenga ha applaudito così: “Quasi come Griezmann“.