VIDEO FCIN1908 / Giulini: “Non possiamo comprare Nainggolan. Vuole dimostrare a Conte che…”

A margine dell’Assemblea di Lega, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è tornato a parlare ai giornalisti presenti (tra cui l’inviato di FCInter1908.it) del futuro di Radja Nainggolan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Riportare Nainggolan a Cagliari? Sicuramente è una delle prime cose che il mister mi ha chiesto. Come sapete è l’Inter a decidere, questo non è un mercato dove noi non possiamo permetterci di fare chissà quali offerte per compare i giocatori. Stiamo un po’ alla finestra e vediamo quale sarà l’evoluzione da qua a fine mercato. Tutti noi ovviamente vorremmo riportarlo a Cagliari qualora ci fossero le condizioni. Quali condizioni? Sicuramente non abbiamo la possibilità di comprare il suo cartellino. Il ragazzo è un professionista, è innamorato si Cagliari e per tanti motivi vorrebbe giocare nel Cagliari, ma essendo un professionista in questo momento vuole mettersi alla prova a Milano e probabilmente far vedere a Conte che non è inferiore agli altri centrocampisti. Credo che oggi sia questo il sentimento del giocatore“.