VIDEO / Godin: “Ho lasciato l’Italia con l’autorizzazione dell’Inter. Restate a casa”

Diego Godin è fra i giocatori dell’Inter che hanno deciso di tornare in patria dopo il via libera del club nerazzurro in seguito alla fine della quarantena della squadra. Il giocatore ha mandato questo messaggio a tutti i suoi follower direttamente dall’Uruguay:

“Ho lasciato l’Italia dopo la fine della quarantena con l’autorizzazione del club, del medico del club e del personale sanitario. Anche altri giocatori sono tornati a casa loro, dalle loro famiglie. Ora mi tocca fare la quarantena qui, in Uruguay, a casa. Ovviamente non sono positivo al coronavirus, ma devo essere responsabile e cosciente della situazione. Mi preme raccomandare a tutti di restare a casa, perché questo è l’unico modo di contrastare la diffusione del contagio e della pandemia. Bisogna ascoltare le indicazioni che ci danno le istituzioni. Andiamo avanti tutti uniti, vi mando un abbraccio forte“.