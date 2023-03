VIDEO/ Guarda le nove sconfitte dell’Inter in questa stagione

La sconfitta dell'Inter in casa contro la Juve è la nona in campionato in 27 partite disputate finora. Dal 1994-95 solo due volte l'Inter ha subito più k.o. dopo 27 gare: 10 nella stagione 1998-99, 11 nella stagione 2011-12.

