Non solo Viviano, Gds: “Inter, Handanovic rinnova ma il futuro portiere sarà uno di questi 3”

“Le condizioni di Samir Handanovic preoccupano Conte e non solo“. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione tra i pali dell’Inter tra presente e futuro. “Ecco spiegato l’intervento su Viviano, un portiere in attesa di chiamata dopo le visite mediche. Vedremo come andrà a finire” spiega il giornalista della Rosea Carlo Laudisa.

Intanto già si pensa al futuro: “C’è un cambio generazionale all’orizzonte. Handanovic ha 35 anni, Berni ne ha 36 e Padelli 34. Il prossimo giugno bisognerà risolvere la questione. Lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2021, che verrà rinnovato secondo quanto filtra. Per un posto accanto a lui, si parla tanto di Musso dell’Udinese. L’argentino sta facendo molto bene. C’è anche la candidatura di Meret, che a Napoli ha cominciato bene e poi ha avuto qualche problemino con Gattuso. In casa nerazzurra c’è sempre quel Radu che dopo il girone d’andata al Genoa adesso è al Parma. Il momento delle scelte si avvicina, e non riguarda solo Viviano“.