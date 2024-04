VIDEO / I tifosi lo fotografano con un filtro: José Gimenez va su tutte le furie

Al termine dell'allenamento di lunedì 15, il difensore dell'Atletico Madrid José Gimenez si ferma per fare delle foto con i tifosi dei Colchoneros. Approcciato da un ragazzo per un selfie, il calciatore si irrigidisce subito e inizia la propria arringa: il pomo della discordia è il filtro utilizzato dal ragazzo per scattare la foto. "Non siete veri tifosi, è per colpa di gente come voi che i calciatori non si fermano. Pensate che siamo scemi?", queste le parole del difensore uruguayano (Immagini: Jugones).