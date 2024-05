VIDEO / Il calendario delle ultime della classe: si accende la lotta salvezza

Verona, Cagliari, Frosinone, Empoli, Udinese, Sassuolo. In sei ancora a rischio, sognando la permanenza in Serie A e con tre cartucce da giocarsi da qui alla fine. Questo il calendario delle squadre impegnate in un'avvincente lotta per la salvezza.