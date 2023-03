VIDEO/ Il coach bacchetta i suoi: “Degli alcolizzati avrebbero giocato meglio”

Una metafora colorita per spiegare quanto la sua squadra non lo abbia soddisfatto. È quella usata da coach Matteo Mecacci, della Tramec Cento, dopo la sconfitta interna contro Mantova per 59-77. "Un gruppo di alcolizzati avrebbe giocato una pallacanestro migliore", ha detto. Guarda il video