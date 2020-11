VIDEO/ Incidente Eto’o, grande gesto dell’ex Inter: perdona l’artefice e ne chiede il rilascio

Samuel Eto’o si è ripreso dal brutto spavento di qualche giorno fa. L’ex attaccante camerunense ha subito un brutto spavento in seguito ad un incidente stradale accaduto nei pressi di Nkongsamba. Per fortuna non ha riportato danni fisici e la forte paura non gli ha impedito di perdonare fin da subito l’autista che ha causato il sinistro.

Come testimoniano, infatti, le immagini registrate da CFOOT CAMEROUN, l’ex Inter si è recato presso la brigata della gendarmeria nella si trovava l’uomo per chiederne il rilascio e la fine del procedimento. Un gesto che conferma la grandissima umanità di Eto’o e che ha fatto il giro del mondo.