Altro impegno di campionato questa sera per l’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra scende in campo alle 19.30 contro il Brescia in un match che si disputerà ancora a porte chiuse. All’esterno, come raccolto dall’inviata di Fcinter1908.it, c’è chi gioca a calcetto nel piazzale di fronte e chi si fa una passeggiata in bici con la maglia dell’Inter addosso. Niente bancarelle, niente panini, niente tifosi. Controlli rigorosi per i giornalisti all’ingresso.