VIDEO / Inter, Candreva e la quarantena: allenamento ad alta intensità per l’esterno nerazzurro

Antonio Candreva continua ad allenarsi in casa. Nonostante lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus, l’esterno romano dell’Inter segue le indicazioni di Antonio Conte e il suo staff tecnico e si tiene in forma in vista del ritorno in campo per un finale di stagione che vedrà i nerazzurri impegnati su tre fronti con campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Corsa ad alta intensità per Candreva, immortalato in un video sul tapis roulant di casa mentre si allena in attesa di tornare ad Appiano Gentile.