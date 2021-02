Conte non ci sta. A chi gli dice che senza scudetto la sua e quella dell’Inter sarà una stagione fallimentare risponde che se è così vuol dire che tutte le squadre ogni anno, dato che ne vince solo una, falliscono. Ma in realtà per l’allenatore nerazzurro c’è da sottolineare che il gap con la Juve, che negli ultimi nove anni ha vinto sempre, si è accorciato.

(Fonte: gazzetta.it)