VIDEO / I tifosi dell’Inter aspettano i giocatori per la festa, cori scatenati per Barella

La festa dei tifosi dell'Inter al fischio finale di Inter-Milan è stata incontenibile. Il piazzale del Meazza si è trasformato in una bolgia festante, che ha reso tributo a tutti i giocatori nerazzurri. Cori scatenati per Nicolò Barella, assoluto protagonista di questa Inter, che si è affacciato dal tettuccio della sua macchina per salutare e ringraziare.