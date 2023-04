Decide un gol di Dimarco su assist di Barella. È la quarta volta che questa intesa porta frutti. Guarda tutte le reti precedenti

Nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'Inter batte la Juve per 1-0 e, in virtù dell'1-1 dell'andata, si qualifica per la finale del 24 maggio.