Lo hanno taggato in una foto con Bastoni: “Puoi tornare a Perugia, abbiamo trovato il tuo sostituto”, hanno scritto due amici di Materazzi. E lui ha taggato il difensore dell’Inter con due cuori nerazzurri. In pratica una vera e propria investitura da parte di Matrix nei confronti del giocatore di Conte che ha regalato a Barella l’assist perfetto per un gol in contropiede che è valso la vittoria contro la Juve.