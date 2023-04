VIDEO / Inter-Monza 0-1: buio pesto al Meazza, arriva l’undicesima sconfitta

L'Inter cade in casa per la terza volta consecutiva, affondata dal Monza che passa grazie alla rete di Caldirola. Per i nerazzurri undicesima sconfitta in campionato e terza gara senza segnare nemmeno un gol davanti al proprio pubblico

