Da Sabine Bertagna, inviata ad Appiano Gentile, ecco le immagini dell'allenamento dell'Inter verso l'esordio con la Real Sociedad

I francesi Pavard e Thuram insieme, non c'è Cuadrado per l'infiammazione al tendine: ecco le immagini dell'allenamento dell'Inter alla vigilia dell'esordio in Champions League