VIDEO / Juventus, Allegri rassicura: “Szczesny sta bene”

Allegri ha parlato, nel post partita di Juventus-Sporting Lisbona, anche delle condizioni di Szczesny, uscito al 44' per una tachicardia

Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, la Juve supera per 1-0 lo Sporting Lisbona. Decide il gol di Gatti al 73'. Prima dell'intervallo malore per Szczesny, costretto alla sostituzione per una tachicardia. Allegri, però, dopo la gara rassicura sulle condizioni del portiere polacco.