VIDEO / La Bobo Summer Cup saluta l’edizione 2023

“Raccolti già 100 mila euro”, ha dichiarato Christian Vieri ideatore e sostenitore della manifestazione itinerante sulle spiagge italiane giunta al termine a Lignano Sabbiadoro. Unendo la passione per il padel tra gli ex calciatori, in un mix di spettacolo, l’evento benefico ha sostenuto la raccolta fondi da destinare alla Fondazione Bambino Gesù per la ricerca e la cura dei tumori cerebrali infantili dell’Ospedale Pediatrico.

