Lautaro Martinez è stato alla festa dell’Inter insieme alla sua compagna, Agustina Gandolfo. Con lei si è goduto i numeri previsti per la serata organizzata dalla società. L’attaccante non sarà a disposizione per la gara contro il Genoa, l’ultima del 2019. E’ stato ammonito nella gara contro la Fiorentina ed era diffidato, come Brozovic. Un momento difficile per i nerazzurri che però stasera si sono rilassati e da domani ricominceranno a pensare al campionato.