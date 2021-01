L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha partecipato a Bobo tv e ha esaltato l’assist fatto da Bastoni per Barella nel gol del 2-0 contro la Juve:

“Bastoni era forte già a Parma. Lo scorso anno ha fatto sedere Skriniar, uno dei più forti in Italia. Il lancio con la Juve più lo vedo e più godo, ma non so quanto sia stato preparato. È stata un’intuizione, ma gli ho visto fare tanti passaggi molto più puliti”.