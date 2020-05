VIDEO / Materazzi: “Ecco come dopo un derby ho fatto cambiare idea al giudice sportivo”

In una diretta Instagram con la Iena De Vitis, Materazzi ha raccontato dei cori offensivi che riceveva sempre sui campi di calcio. «Mi davano del figlio di put*** tutte le volte. Una volta segnai nel derby e andai sotto la curva del Milan ad esultare, mi tolsi la maglia e mi ammonirono. Mi diedero 10mila euro di multa e andai a difendermi davanti al giudice. Il legale dell’Inter mi disse di dire che non era contro i tifosi del Milan ma per i tifosi dell’Inter. Quando entrai…».