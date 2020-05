VIDEO / Mentana a FCIN1908: “Icardi ha tenuto su l’Inter da solo. Non lo darei via soprattutto se…”

Enrico Mentana, direttore del Tg La 7, ha parlato nella lunga chiacchierata con Fcinter1908 anche del futuro di Mauro Icardi.

“L’ho sempre difeso a dire il vero. Non so cosa sia successo e la mancata trasparenza sulla vicenda è un difetto dell’Inter. Ci ha tenuto su da solo tanto tempo, per intere stagioni. Trovo che si tratti di un finalizzatore come non ce ne sono tanti in giro. Anche a Parigi ha fatto le stesse cose: magari non lo vedi per tutta la partita, poi piazza il golletto. Non me ne libererei definitivamente, non ce ne sono in giro tanti migliori. Se perdiamo Lautaro dobbiamo essere attenti a ciò che prendiamo”.