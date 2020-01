Esame importatissimo per il Tottenham di Josè Mourinho. Domani, infatti, a Londra arriva il Liverpool, che sta dominando con numeri record la Premier League, alla ricerca di una vittoria che manca da 30 anni. Gli Spurs sono chiamati a una grande prestazione, in un momento non proprio esaltante. Un impegno quasi impossibile per tutti. Ma non per Mou, protagonista di un altro show in conferenza per caricare tutto l’ambiente.