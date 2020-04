Radja Nainggolan torna sul suo passaggio dalla Roma all’Inter. E ammette un rendimento sotto i suoi livelli abituali.

“Ho scelto io l’Inter. Poi c’era Spalletti. I tifosi dell’Inter mi sono stati sempre vicini e sono un bel tifo, ma i primi tre quattro mesi ero più triste di aver lasciato la Roma che felice di essere arrivato all’Inter. Poi è iniziata male, non ero me stesso”, ha spiegato il belga in diretta Instagram.