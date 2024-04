VIDEO / Olympique Marsiglia-Psg 0-2: gol e highlights, Donnarumma è un muro

Gianluigi Donnarumma grande protagonista del "Classique" tra Olympique Marsiglia e Psg: le parate del portiere della Nazionale permettono ai parigini di tenere la porta inviolata nel 2-0 in casa dei rivali e consolidare il primato in Ligue 1. Gol di Vitinha e Gonçalo Ramos, fischi per Mbappé.