Fabio Caressa si è scagliato contro l'autista dell’auto delle "Amiche" (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo)

Nell'ultima puntata di Pechino Express, in onda ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, Fabio Caressa si è scagliato contro l'autista dell’auto delle "Amiche" (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), accusato di andare troppo veloce sotto la pioggia battente. Guarda il video