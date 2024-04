VIDEO / Pechino Express, Caressa eliminato: non la prende bene…

È finita alla sesta tappa l'avventura di Fabio Caressa e sua figlia Eleonora a Pechino Express. A vincere la tappa sono stati I Pasticceri, mentre in fondo alla classifica si sono piazzati I Caressa e Le Amiche. Quando Damiano ha fatto il nome di Fabio ed Eleonora per l'eliminazione, giustificando la loro scelta perché li reputano tra le coppie più forti di quest’anno, Fabio si è mostrato decisamente risentito per la scelta: la busta nera ha confermato l’esito. Guarda il video