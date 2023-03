VIDEO / Ruggeri: “Pro o contro Inzaghi? Guardate la vetta del campionato per capire una cosa”

Il rocker milanese, dal ritiro di Coverciano con la Nazionale Cantanti, si è soffermato su quella che sarà la sfida tra Inter e Fiorentina

Il rocker milanese, dal ritiro di Coverciano con la Nazionale Cantanti, si è soffermato su quella che sarà la sfida tra Inter e Fiorentina ma non solo. Anche la permanenza di SImone Inzaghi in nerazzurro e l'attuale situazione al vertice del campionato di calcio di Serie A sottolinea un curioso dato di fatto. Sedere sulla panchina dei nerazzurri non è semplice per nessuno.