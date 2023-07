VIDEO / Dinamicità e piede magico: Inter, ecco perché Samardzic è la scelta giusta

Il centrocampista serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone Inzaghi: tutte le immagini

Passi avanti tra Inter e Udinese per il passaggio in nerazzurro di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone Inzaghi: si lavora per averlo dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 18 e i 25 milioni. Ecco il meglio delle giocate di Samardzic all'Udinese dal 2021 ad oggi