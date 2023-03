VIDEO / Sfogo Inzaghi: “Prima o poi parlo io. Lo scudetto, i problemi e i trofei…”

Lo sfogo del tecnico dell'Inter, finito al centro delle critiche dopo gli ultimi risultati: "Lo scudetto ha portato problemi economici, con me 3 trofei in 18 mesi"

Simone Inzaghi, al termine del match contro il Porto in Champions League, non ha usato mezzi termini in conferenza stampa per rispondere alle critiche: "Parlerò quando ne avrò voglia perché lo devo a me e alla mia famiglia. In 12 anni era stato vinto uno scudetto che ha comportato problemi economici"