Simeone e Koke hanno parlato prima dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro i nerazzurri di Inzaghi.

"L' Inter è una squadra fortissima, daremo tutto per batterli. Cercheremo di sfruttare i loro punti deboli". Gli ha fatto poi eco il centrocampista: "Vogliamo imporre il nostro modo di giocare, come abbiamo sempre fatto in Champions"