L'idea era quella di calciare in avanti, l'esecuzione invece è surreale. L'estremo difensore Fernandes svirgola e insacca nella propria porta

Un autogol tutto da ridere in St Pauli-Amburgo, match di Bundesliga 2. Il portiere degli ospiti gioca palla in area con i suoi due centrali, poi il pallone gli ritorna in dietro.