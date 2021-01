Ormai da diverse settimane lui ed e i suoi amici Adani, Ventola e Cassano intrattengono i tifosi parlando di calcio. Su Twitch Bobo Vieri ha creato un canale per esprimere il suo punto di vista su squadre e giocatori. L’ex calciatore nerazzurro ha parlato di un altro ex Inter, Balotelli, che ha segnato con il Monza, la sua nuova squadra. Di lui Bobo ha detto: “Si è mosso poco, ma se torna in condizione può segnare un gol a partita, senza problemi”.