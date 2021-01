VIDEO / Vieri: “Ma perché dare via Nainggolan? È fortissimo”. Cassano: “Come per Eriksen…”

Intervenuto alla BoboTV, Cassano e Vieri hanno discusso di cosa serve all’Inter per migliorare la propria rosa. FantAntonio è convinto:

“L’Inter per migliorare deve prendere due centrocampisti. A destra c’è Hakimi che, apro e chiudo parentesi, è il migliore da quando è arrivato. Così ha detto Conte, bah. Hakimi faceva la differenza al Dortmund ma qui è molto molto diverso da quello. All’Inter manca una mezzala, Vidal sta facendo male e Conte lo ha detto dopo la partita. Io prenderei poi un giocatore forte davanti alla difesa”.

Bobo Vieri risponde: “Ma c’è Nainggolan, perché devi darlo via? Questo è fortissimo”.

Cassano risponde: “Non lo so, se non lo mette mai, un motivo ci sarà. Poi è sempre un problema dei giocatori, Eriksen non si integra, Nainggolan resta ma non gioca. Nainggolan l’ha fatto rimanere Conte ma poi Conte non l’ha messo mai, sappiamo come si sta comportando con Eriksen poi”.