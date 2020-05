VIDEO / Wanda Nara e Icardi nella nuova casa in centro a Milano, che vista!

Parte della loro quarantena l’hanno vissuta in Francia. Poi Icardi e Wanda Nara sono tornati in Italia e sono stati nella loro casa sul Lago di Como. In queste ore sono tornati a Milano. Hanno raccontato sui social, con le foto e i video, il loro risveglio nella casa in zona San Siro. Poi, insieme alle figlie, e al padre di Maurito sono stati nella casa che hanno comprato in centro, a due passi dalla sede dell’Inter. In un video postato su Instagram, la show-girl argentina ha postato le immagini del loro nuovo attico e la vista sulla città.