VIDEO / Inter, l’iniziazione di Young: l’ex United si presenta ai compagni cantando Bob Marley

E’ ormai consuetudine, nello spogliatoio dell’Inter (ma non solo) svolgere un rito di iniziazione canora per i nuovi acquisti, chiamati a esibirsi in performance spesso non proprio riuscitissime di brani famosi davanti ai compagni di squadra. E così è stato anche per Ashley Young, fresco di trasferimento in nerazzurro dal Manchester United che, in piedi sulla sedia nel corso di una cena di squadra, ha ‘intonato’ Three Little Birds, celebre canzone di Bob Marley. I compagni, divertiti, lo hanno anche accompagnato. Il risultato? Giudicate voi…