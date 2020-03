VIDEO / Zanetti si allena con moglie e figli e rinnova il suo appello: “Restate a casa”

Lui si che si allena ogni giorno da sempre. Non ha smesso di correre nemmeno il giorno del matrimonio. L’ex capitano dell’Inter, Javier Zanetti ha rinnovato il suo appello a tutti: rispettare le regole imposte dal governo, per aiutare medici e infermieri in un momento delicatissimo. E lui sta rimanendo in casa, sul Lago di Como, con Paula sua moglie e i loro tre bimbi. Da lì arrivano i video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Appello anche alla donazione: l’Inter sta raccogliendo, attraverso Facebook, denaro per l’Istituto Sacco.