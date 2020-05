VIDEO / Triplete Inter, Milito: “Felicissimo per Moratti e i tifosi”. Zanetti: “Avrei voluto…”

Durante una chiacchierata su Instagram, Diego Milito e Javier Zanetti hanno ricordato gli attimi successivi alla vittoria della Champions League. Milito elogia il Presidente Moratti e i tifosi: “Dopo la finale ero felicissimo per la gente, i tifosi, tutti noi. Il percorso è stato bellissimo, vincere una Champions non è facile ma soprattutto ero felicissimo per Moratti e i tifosi, meritavano questa gioia”.

Zanetti si accoda: “Moratti è una persona che è stato più di un presidente per noi, per la sua passione, il suo senso di appartenenza, tutta la sua famiglia è stata interista e ci ha trasmesso un grande senso di appartenenza. Vedere la sua felicità e quella dei nostri tifosi… Ho in mente un momento, quando ci danno il trofeo e iniziamo a fare le interviste, io ne sto facendo una e mi facevano vedere le immagini del Duomo. Avrei voluto prendere un aereo e andare ad abbracciarli uno per uno”.