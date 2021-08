Caressa: “Lukaku, capisco la delusione dei tifosi dell’Inter: un po’ strano pensare…”

Il punto di Caressa sull'offerta del Chelsea per Romelu Lukaku e sulla preoccupazione dei tifosi nerazzurri

Fabio Caressa ha commentato le voci di una possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea nelle sue Instagram Stories: "A Sky ieri abbiamo detto che potrebbe aumentare l'offerta diventando ancora più importante. Forse si arriverà a 150 milioni, con una contropartita magari. La cifra più importante di sempre. I tifosi dell'Inter ovviamente sono preoccupati e arrabbiati. Secondo me se succederà la cosa importante è essere chiari su cosa si vuole fare. Su quali saranno gli obiettivi: verrano reinvestiti se non tutti buona parte di questi soldi per ricostruire la squadra e per cercare di cambiare. Certo che è un po' strano pensare ad una rivoluzione dopo la vittoria dell'anno scorso. Lukaku non è un giocatore normale, è stato l'uomo dello scudetto: capisco l'apprensione e la delusione dei tifosi dell'Inter. Ci vuole chiarezza per dire come stanno le cose. A fine mercato si tirerà una linea per tutte le squadre, non solo per l'Inter. Si capirà la griglia di partenza, che al momento è difficile da definire perché tutte le squadre stanno cambiando".