Inter, il commento di Zenga alla voce di mercato è amaro: “Non è vero che i sogni…”

Le voci di un possibile ritorno di Cordaz all'Inter non hanno lasciato indifferente Walter Zenga. L'ex portiere ha commentato non senza una vena di nostalgia...

Nel caso l'operazione andasse a buon fine, si tratterebbe di un ritorno decisamente romantico. I quotidiani sportivi hanno parlato di Alex Cordaz in relazione all' Inter. Il portiere del Crotone , 38 anni, è stato infatti dal '99 al 02 nel settore giovanile nerazzurro (e ha vinto con la Primavera di Verdelli uno scudetto e un Viareggio). Poi, ha fatto da terzo portiere alle spalle di Toldo e Fontana nel '03-04.

Walter Zenga ha ripreso la notizia di un possibile ritorno di Cordaz all'Inter sulle sue Instagram Stories, commentandolo con queste parole: "Non è vero che i sogno non si avverano... magari i miei, ma non i tuoi. Un abbraccio sincero".