Ancora Zhang: “Spero che i tifosi dell’Inter ricorderanno questo scudetto. Il lavoro…”

Arrivano altri estratti dell'intervista esclusiva concessa dal presidente dell'Inter, Steven Zhang, ai microfoni di Sky

"Spero che i tifosi ricorderanno questo trofeo per il periodo così complicato in cui lo abbiamo vinto e per il fatto che è arrivato dopo tanti anni. Spero sia un segno della necessità di essere coraggiosi e innovativi e del fatto che il duro lavoro ripaga sempre e dà energia positiva, a prescindere dalla situazione in cui ti trovi. Ci sono alti e bassi nella vita di tutti i giorni. Bisogna dare sempre il 100%, perché questo porterà felicità alle persone accanto a te".